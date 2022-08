GOLLINI, Obiettivo arrivare in fondo alle competizioni

Il portiere viola Pierluigi Gollini ha parlato in una diretta TikTok organizzata dalla Fiorentina. Queste le sue parole: "Di natura ho un carattere molto forte, poi chiaramente le esperienze mi hanno portato a crescere e a rafforzarlo. Soprattutto quando sono andato via di casa molto giovane che mi sono ritrovato da solo senza sapere la lingua. Quando hai 16 anni sei veramente giovane e andare via ed adattarsi è veramente difficile. Per me è stato quasi uno schock all'inizio quando mi sono trovato catapultato in una nuova cultura come quella inglese. Poi mi sono fatto un bellissimo bagaglio culturale perché questa esperienza mi hanno messo davanti a delle situazione dove devi avere un carattere molto forte".

Sui tifosi: "Sono rimasto impressionato da quanto gente c'era, Moena è stata invasa dai tifosi viola, c'era grande entusiasmo".

Sui compagni: "Scherziamo tanto io, Sottil e Saponara. Giochiamo tanto alla Play, a Call of Duty. Siamo un bel gruppo. Qualcuno come Biraghi lo conosco da tempo".

Sul ritiro: "Il mio inserimento è stato naturale. Per me il ritiro è stato anche un momento per velocizzare il mio inserimento nel nuovo sistema di gioco e capire le richieste del mister".

Sulla stagione: "Voglio finire al meglio questo ritiro. Credo che sia importante arrivare pronti per i sorteggi, al massimo fisicamente e di testa. Queste due amichevoli dobbiamo farle nel modo migliore, proiettati a quelle che saranno le sfide europee".

Sulla Conference: "Non è una competizione da sottovalutare, ti può dare tanto a livello di esperienza ma anche togliere tanto perché rischi di prendere qualche partita sottogamba. Chi verrà a Firenze farà la partita della vita perché giocheranno contro una squadra di Serie A, tutto deve essere preso nel modo giusto per toglierci delle belle soddisfazioni".

Cosa chiedi a te stesso: "La società ha fatto un mercato importante, ci trasmette grande fiducia. Dobbiamo fare meglio di quello che è stato fanno l'anno scorso, sarebbe una vittoria. Dobbiamo scendere sempre in campo per vincere, ogni partita a livello di mentalità dobbiamo giocarcela con tutti. Questo ci serve perché vogliamo cercare di arrivare in fondo a tutte le competizioni che disputiamo".

Sul Viola Park: "Ci sono passato davanti una settimana fa mentre cercavo casa. L'ho visto da fuori e sono rimasto sopreso. Avere un punto di riferimento come quello penso che possa fare la differenza e ti permette di fare anche il salto di qualità, soprattutto a livello di settore giovanile. Dà un senso di aggregazione importante. Un centro sportivo così identifica perché è unico".