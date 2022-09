GOLLINI, Italiano: "Domani gioca lui. Pietro è avanti"

Chi è il primo e chi il vice? Italiano chiamato a rispondere sull'alternanza dei portieri ha chiarito chi scenderà in campo domani con un po' di simpatico disappunto nel dover svelare, dopo Ranieri, un altro titolare: "Pian piano diamo la formazione agli avversari... Domani gioca Gollini. Abbiamo due portieri di grande affidabilità, come ho detto e ripeto Pietro (Terracciano, ndr) è avanti per le conoscenze che ha e perché da un anno lavora con noi. Può essere un po' in vantaggio ma la fiducia sui portieri è totale".