GOLDANIGA AL 45', Speriamo di buttarla dentro nel st

Edoardo Goldaniga, difensore del Genoa, al termine del primo tempo della partita contro la Fiorentina ha parlato così a Sky Sport: "Sicuramente la classifica non aiuta in questo momento, però dobbiamo mettercela tutta per portare a casa punti da questo campo. Per ripartire nel nostro percorso. Cosa manca? Purtroppo non siamo riusciti a buttarla dentro nonostante abbastanza azioni offensive. Speriamo di farlo nel secondo tempo".