GNOCCHI, Sono innamorato di Montiel. Il Parma...

Il noto comico ed uomo spettacolo Gene Gnocchi ha commentato così la partita tra Fiorentina e Parma che si disputerà in questo weekend: “Il Parma sta andando bene fino ad ora. Non è una squadra che ha continuità ma allo stesso tempo può fare risultato con chiunque. Vorrei tanto vedere giocare Montiel. Lo seguo da quando gioca in Primavera e me ne sono innamorato. Deve solo maturare fisicamente”.