Giuseppe Rossi rivela: "Avrei voluto giocare un Old Firm. Fiorentina-Juve stracittadina? Non lo è"

L'ex attaccante della Fiorentina Giuseppe Rossi, è intervenuto ai microfoni di OLB parlando della possibilità di trasferirsi al Celtic e del rimpianto di non aver giocato un gran numero di partite infuocate tra cui l'Old Firm, ovvero il derby con i Rangers, una delle stracittadine tra le più infuocate al mondo: "In passato ho avuto concretamente la possibilità di trasferirmi al Celtic. Ci ho pensato a lungo. Era sicuramente nella mia lista delle esperienze da provare, volevo qualcosa di diverso. Una squadra come il Celtic trasuda storia e passione. Sarebbe stata un’esperienza fantastica per me e penso che ogni giocatore dovrebbe provare un'avventura del genere".

Poi il ricordo delle partite infuocate da lui giocate: "Ricordo il derby tra Genoa e Sampdoria, farne parte è stato incredibile. Mi è piaciuta moltissimo quell'atmosfera.

Tra Villarreal e Valencia, invece, non era così folle; bella, ma nulla di estremo. A Firenze non hanno derby locali. Ci sono rivalità sentite, come quella con la Juventus, ma non è una vera stracittadina. Quando ero allo United, il City non era quello di oggi, la rivalità non era così accesa. Il derby tra Celtic e Rangers è tra i primi tre al mondo. È al livello di Roma-Lazio, un'altra sfida pazzesca da vivere. Sarebbe stato fantastico giocare un Old Firm."