Giuntoli conferma Motta: "Non è in discussione". E su Nico: "Farà grandi prestazioni"

Nonostante la cocente eliminazione dalla Coppa Italia, la Juventus conferma pubblicamente Thiago Motta in sella alla panchina. A ribadirlo è il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli, che poco fa ai microfoni di Sky Sport ha rinforzato la posizione del tecnico e confermato fiducia per il prosieguo della stagione: "Siamo in linea con quanto detto dal mister. Ieri è stata una prestazione inaccettabile, me è convinta la squadra, l'allenatore e lo siamo pure noi. Stamattina ci siamo trovati con Scanavino, Ferrero e Thiago Motta e a mente fredda abbiamo parlato alla squadra, siamo tutti convinti, e loro per primi, di poter fare di più per centrare l'obiettivo Champions League al termine della stagione".

La posizione di Thiago Motta è ancora salda?

"Noi siamo convinti che il progetto iniziato d 'estate sia un progetto importante, che sta creando valore con i tanti giovani lanciati e che in futuro ci darà grandi soddisfazioni. Motta non è in discussione".

I colpi estivi come Koopmeiners e Nico Gonzalez sono delle delusioni?

"Abbiamo cambiato tanto, preso tanti calciatori, investito su profili internazionali che in passato hanno fatto grandi prestazioni con le proprie squadre e sono convinto che in futuro le faranno anche qua".