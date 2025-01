GIUDICE SP., Torino a Firenze senza Vanoli e 2 giocatori

FirenzeViola.it

© foto di FEDERICO SERRA

Torino decimato in vista della prossima gara, domenica a Firenze. A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo sono stati infatti squalificati per un turno di campionato Tchaouna (Lazio), Lucumì (Bologna), Zampano (Venezia) e appunto Linetty e Walukiewicz del Torino. Saranno inoltre squalificati per un turno di campionato il tecnico della Juventus Thiago Motta e il tecnico del Torino Paolo Vanoli, rei del litigio durante la gara. Un turno di stop anche per il collaboratore del tecnico dell'Udinese Runjac, Przemyslaw Pawel Malecki, "per avere, al 17° del primo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale".

Ammende ai club - Maxi multa al Milan per i cori contro i sardi nella gara con il Cagliari, ammende anche per Bologna, Lecce, Venezia, Torino, Juventus e Roma. Ecco i motivi della multa ai rossoneri: "Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. MILAN per avere, suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero di scherno nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS; nonché a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo e del secondo tempo di circa tre minuti".