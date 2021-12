GIOVANILI, Solo vittorie per gli U15, U16 e U17 viola

Un fine settimana sicuramente positivo per le squadre Nazionali viola inaugurato ieri dalla bella vittoria degli Under 18 sul campo del Torino, di seguito quanto accaduto alle altre compagini nella giornata di oggi:

Non si fermano gli Under 15 guidati da mister Magera che rifilano tre goal anche alla Ternana in trasferta: a segno Maiorana al 26' poi Bonanno al 27' della ripresa e Angiolini a chiudere i conti nel finale di gara. Viola sempre in vetta a quota 22 punti.

Sempre contro la Ternana vincono anche gli Under 16 di mister Capparella: in goal il capitano Fiorini su rigore poi Rubino, Pellicanò e Fortini allo scadere del match. Viola a terzo posto a quota 17 punti.

Infine gli Under 17 espugnano il campo della Sampdoria a Genova grazie alle reti di Mendosa e Mignani salendo così a 20 punti in classifica mantenendo la zona play off.