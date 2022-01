GILETTI, Vlahovic sarebbe in difficoltà alla Juventus

Intervistato sui temi che riguardano Fiorentina e Juventus, Massimo Giletti, giornalista di LA7 e tifoso bianconero, ha parlato così: “La stagione della Juventus non è stata per nulla buona fino a questo momento. Mancano un attaccante di sostanza e qualità in mediana. Ci sono limiti di squadra che CR7 nascondeva. Anche Vlahovic sarebbe in difficoltà in una squadra del genere. Non può risolvere tutte le problematiche da solo. Auguro il meglio per la Fiorentina, i procuratori stanno complicando il mondo del calcio. Le società sono costrette sempre a cedere alle loro richieste e a quelle dei calciatori assistiti. Kulusevski ha fallito in tutte le posizioni in bianconero. Non mi meraviglio del fatto che Gasperini non abbia puntato su di lui”.