GILARDINO, Non solo Viola: ci pensa anche il Bologna

Sebbene il Genoa speri ancora di trattenere Alberto Gilardino sulla propria panchina, almeno per la prossima stagione, il nome del tecnico è sulla bocca di parecchi club in Serie A. Come riporta DAZN, anche il Bologna ci starebbe pensando come possibile sostituto di Thiago Motta, in partenza nonostante i grandi risultati che sta ottenendo con gli emiliani, protagonisti di un pareggio a Frosinone in questo weekend di Serie A. Non c'è solo la Fiorentina su Gilardino, dunque: anche il Bologna di Sartori guarda all'allenatore in scadenza a fine stagione con il Genoa e ancora lontano dal rinnovo.