GIANNICHEDDA, Viola? Meglio vendere Chiesa subito

L'ex calciatore e tecnico Giuliano Giannichedda è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio, a Maracanà, per parlare dei temi di giornata dove c'è stato spazio per una dichiarazione su Chiesa e la Fiorentina: "Se l'affare si deve fare, per il bene di tutti è meglio farlo subito. Se la Fiorentina deve programmare, lo deve fare pensando a 2-3 anni. Meglio vendere Chiesa in un momento come questo, perché vale tantissimo. E con i soldi di Chiesa fare una squadra importante, che può crescere".