Gianni Infantino: "Dai giocatori Senegal scene inaccettabili"

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Scene inaccettabili": cosi' il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha definito il comportamento dei giocatori del Senegal che nella finale di Coppa d'Africa contro i padroni di casa del Marocco si sono ritirati nei minuti finali per un rigore concesso ai rivali, prima di tornare in campo, terminare la partita e vincerla. Dopo aver fatto i suo complimenti alla nazionale senegalese campione d'Africa e aver ringraziato il Marocco per l'organizzazione del torneo, Infantino ha aggiunto che "purtroppo, abbiamo anche assistito a scene inaccettabili sul campo e sugli spalti: condanniamo fermamente il comportamento di alcuni "tifosi", nonché di alcuni giocatori senegalesi e membri dello staff tecnico. È inaccettabile abbandonare il campo di gioco in questo modo e, allo stesso modo, la violenza non può essere tollerata nel nostro sport, semplicemente non è giusto".

"Le brutte scene a cui abbiamo assistito - la conclusione del presidente della Fifa - devono essere condannate e non devono mai più ripetersi. Ribadisco che non hanno posto nel calcio". (ANSA).