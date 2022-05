GIACOMAZZI, Torreira, che anno: bravo Italiano. Ora...

Guillermo Giacomazzi, ex centrocampista del Lecce, è stato intervistato da TMW a margine del Football Moments Padel Tour al Tennis Club Raffaelli a Forte dei Marmi. L'uruguaiano parla così della stagione del connazionale Lucas Torreira, protagonista con la maglia della Fiorentina: "Lo conosco, sono molto contento per il campionato che ha fatto perché ha vissuto momento non facili. In viola ha fatto benissimo, Italiano è stato bravissimo a capire che tipologia di gioco può dare alla squadra. Sicuramente lui vorrebbe restare a Firenze e in serie A, è il calcio adatto alle sue caratteristiche".