GIACCHERINI, Potrebbe ripartire dall'Arezzo

Emanuele Giaccherini potrebbe scendere in Lega Pro: l'ex Cesena e Juventus, protagonista dell'ultimo Europeo con la Nazionale Italiana, sarebbe in procinto di lasciare il Chievo dopo tre anni e mezzo incolore tra A e B. Tra le squadre interessate, secondo la Nazione, l'Arezzo, compagine di terza divisione che sta lottando per non retrocedere in D. La salvezza degli amaranto sarebbe una delle condizioni per il trasferimento dell'esterno clivense, che andando ad Arezzo si avvicinerebbe al suo paese d'origine, Talla, distante pochi chilometri dalla città toscana.