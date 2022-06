GHIONE, Viola? Serve attaccante del livello di Vlahovic

Jimmy Ghione, personaggio televisivo e grande tifoso del Torino, a margine del Trofeo Padel Artisti a Forte dei Marmi ha parlato anche dell'indecisione di Andrea Belotti riguardo il suo futuro: "C'è da capire se è un'indecisione o se si aspettasse la luna, trovandosi però con in mano una lampadina. Lui alla Fiorentina? Se ne parlava, siamo gemellati perciò rimarrebbe in famiglia... Sarei felice, ma per me si è un po' raffreddata la cosa".

Che cosa pensa della Fiorentina?

"È stata una delle sorprese. Ha un grande allenatore e Firenze merita questo ed altro. Sono legato ai viola e quindi è importante continuare a crederci, poi Commisso mi piace. Ho avuto un'ottima impressione, la Fiorentina ce l'ho nel sangue, sono legato alla città per vari motivi. Tifo viola non come il Torino, ma quasi... Vorrei una perla per la Fiorentina, manca la ciliegina sulla torta. È andato via Vlahovic alla Juventus, ma il tifoso non si deve arrabbiare perché ci sta. La carriera dei calciatori è breve e vogliono sparare tutte le cartucce... Serve un centravanti di quel livello, ma non ce ne sono tanti".