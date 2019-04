GERETS, El Hamdaoui un'ottima alternativa

Eric Gerets, ct del Marocco, ha voluto fare il punto dopo il disastroso cammino della sua squadra in Coppa d'Africa. Le sue parole rilasciate a Le Matin, e riprese da lionsdelatlas.ma hanno evidenziato le pecche del Marocco e non è mancata una battuta sul mancato arrivo di El Hamdaoui in viola.

Ecco le sue parole: “Abbiamo mancato di fiducia in noi stessi […] Abbiamo commesso troppi errori individuali, però come squadra non siamo stati né superiori né inferiori ai nostri avversari […]. Mi ha fatto arrabbiare che alcuni giocatori abbiano reso molto al di sotto delle loro possibilità […]. Per esempio Benatia è un perno fondamentale della difesa e ho bisogno che torni a dare sicurezza a tutto il reparto”. A Firenze ce ne siamo accorti volentieri, visti i due falli da rigore che il difensore marocchino ha concesso alla vittoria della Fiorentina.

Poi su El Hamdaoui ha aggiunto: “In questo momento non ho molte alternative in attacco, El Hamdaoui sarebbe un'ottima alternativa, ma sfortunatamente non si è concretizzato il suo passaggio ad un'altra squadra per giocare e poter verificare il suo stato di forma. È molto bravo sotto porta e abbiamo bisogno di uno come lui”.

Per il Marocco il prossimo impegno è un'amichevole contro il Burkina Faso il 29 febbraio, occasione in cui sarà possibile vedere volti nuovi per la selezione di Gerets. Sicuramente mancherà El Hamdaoui.