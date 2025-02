Genoa-Venezia 2-0, a Marassi la decidono Pinamonti e Cornet: rossoblù undicesimi

Nel monday-night del Ferraris, il Genoa torna a vincere e ipoteca la salvezza. Il 2-0 che gli uomini di Patrick Vieira infliggono al Venezia sa quasi di match point. Le reti decisive arrivano nei minuti conclusivi: a nove minuti dalla fine Pinamonti riceve da Ekuban sul lato sinistro dell’area di rigore e calcia con il destro a giro incastonando il pallone proprio all’incrocio dei pali per il gol dell’1-0. A cinque minuti dalla fine Ekhator riceve un rinvio di Leali e fa da sponda per Cornet, abile ad entrare in area e a superare Radu per la rete che vale il raddoppio e chiude il match.

Grazie a questo successo i rossoblù hanno raggiunto quota 30 punti in classifica, con 10 lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto attualmente occupato dal Parma. Nessun sorriso invece per la formazione di Eusebio Di Francesco che resta al penultima, con soli 16 punti conquistati nelle prime 25 gare di campionato. Salvezza sempre più complicata dunque per i lagunari mentre il Genoa può dormire sonni tranquilli.

La classifica di Serie A dopo il posticipo della 25ª giornata tra Genoa e Venezia

Napoli 56 punti (25 partite giocate)

Inter 54 (25)

Atalanta 51 (25)

Juventus 46 (25)

Lazio 46 (25)

Fiorentina 42 (25)

Milan 41 (24)

Bologna 41 (24)

Roma 37 (25)

Udinese 33 (25)

Genoa 30 (25)

Torino 28 (25)

Como 25 (25)

Cagliari 25 (25)

Lecce 25 (25)

Verona 23 (25)

Empoli 21 (25)

Parma 20 (25)

Venezia 16 (25)

Monza 14 (25)

I risultati della 25ª giornata

14/02/2025 Venerdì 20.45 Bologna-Torino 3-2

15/02/2025 Sabato 15.00 Atalanta-Cagliari 0-0

15/02/2025 Sabato 18.00 Lazio-Napoli 2-2

15/02/2025 Sabato 20.45 Milan-Hellas Verona 1-0

16/02/2025 Domenica 12.30 Fiorentina-Como 0-2

16/02/2025 Domenica 15.00 Monza-Lecce 0-0

16/02/2025 Domenica 15.00 Udinese-Empoli 3-0

16/02/2025 Domenica 18.00 Parma-Roma 0-1

16/02/2025 Domenica 20.45 Juventus-Inter 1-0

17/02/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Venezia 2-0