GENOA, Rischio penalizzazione, Zangrillo: "documenti ok"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Genoa di Alberto Gilardino sta disputando un buon campionato ma c'è il rischio di vedersi decurtati dei punti per una possibile penalizzazione per ritardi nei pagamenti delle ritenute Irpef, scadute lo scorso 16 novembre. Secondo quanto riporta il sito di SkySport, "un errore di procedura avrebbe causato un ritardo nella consegna della documentazione entro il termine previsto, portando la Covisoc a segnalare l’anomalia alla Procura FIGC. Dalle prime indagini, sembra che il club avesse la capacità economica per i pagamenti dovuti, ma la buona fede non escluderebbe il rischio di penalizzazione. La Procura ora potrebbe chiedere l’archiviazione, il deferimento con il processo davanti al Tribunale federale nazionale o un patteggiamento".

Il presidente del club, Alberto Zangrillo, ha precisato all'Ansa: "Negli ultimi giorni la società ha prodotto tutta la documentazione richiesta dagli organi federali. Si sono celebrate formali audizioni e io personalmente ho avuto modo di confrontarmi, in vari momenti, con la massima autorità della Procura Federale. Da oggi, in ossequio ai più rigorosi principi di rispetto istituzionale, la società applica la regola del silenzio restando in fiduciosa attesa delle determinazioni del Signor Procuratore Generale".