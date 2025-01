GENOA-MONZA, Rischia di essere rinviata per maltempo

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa

Genoa-Monza rischia di essere rinviata. Questa sera è previsto il match fra i rossoblù di Patrick Vieira e i brianzoli dell’ex Salvatore Bocchetti per il posticipo della 22a giornata di Serie A ma come riporta TMW, l’allerta idrogeologica arancione diramata in questi minuti dall’ARPAL per la serata mette in dubbio lo svolgimento della sfida decisiva per la zona salvezza. Nel bollettino diramato si parla di forti precipitazioni per l’orario in cui si giocherà la partita, con l’allerta che invece scatterà dalle ore 18 di oggi per la zona centrale della Liguria, e quindi anche la zona che comprende il capoluogo.