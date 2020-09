Lasse Schone non è partito con il resto della squadra per Napoli, dove alle 18 il Genoa sfiderà la squadra di Gattuso. Il danese è risultato 'debolmente' positivo al Covid-19, è asintomatico ed è già in isolamento domiciliare. Per sicurezza il centrocampista è dunque rimasto in Liguria e svolgerà un nuovo test nelle prossime ore.