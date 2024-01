GENOA, C'è Vitinha e riscatta Malinovskyi. Gudmundsson...

FirenzeViola.it

Vitinha si avvicina a grandi passi a vestire la maglia del Genoa: nelle ultime ore i discorsi tra il club ligure e i francesi sono andati avanti e la fumata bianca è molto vicina. Come riporta TMW, il portoghese arriverà in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, con l'attaccante classe 2000 che arriverà in Italia nella giornata di domani per sottoporsi alle visite mediche di rito prima di firmare il suo nuovo contratto e mettersi a disposizione di Alberto Gilardino per la seconda parte della stagione.

Una trattativa però slegata da Albert Gudmundsson, con il Genoa che non intende rinunciare all'islandese, a meno di offerte folli. I viola faranno una proposta, ma resta da capire se sarà all'altezza delle richieste della società ligure, che come detto sparerà molto alto cercando di trattenere il suo numero 11. Sempre dal Marsiglia poi, il Genoa ha riscattato Ruslan Malinovskyi, per circa 10 milioni di euro.