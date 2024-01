GENNAIO, Mese di fuoco: 5 gare (forse 6) in 22 giorni

FirenzeViola.it

Parte domani un vero e proprio tour de force per la Fiorentina, che si appresta a giocare cinque partite nel giro di 22 giorni, sei se la semifinale di Supercoppa Italiana col Napoli dovesse portare una vittoria. Dal Sassuolo all’Inter, che chiuderà al Franchi le gare di gennaio, passando per il match di Coppa Italila col Bologna a quello con l'Udinese che arriverà a Firenze domenica 14 gennaio, fino alla già citata Supercoppa in terra araba (Napoli-Fiorentina il 18 gennaio alle 20 italiane, Lazio-Inter alla solita ora il giorno dopo. Finale il 22 sempre alle 20).

Un insieme di gare non indifferente in assenza almeno di impegni europei, con la Fiorentina che tornerà in campo in Conference direttamente agli ottavi tra il 7 e il 14 marzo. In sintesi, l’ultima di gennaio sarà perciò l’unica settimana in cui la squadra di Italiano potrà allenarsi senza troppi intoppi in vista della sfida che chiuderà il primo mese del 2024, quella all’Inter in programma al Franchi domenica 28 alle 20.45. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.