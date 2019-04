GAZZETTA.IT, JoJo sarà in campo venerdì sera

Nulla di grave, anzi solo una contusione, per Stevan Jovetic, che era volato in Germania, ad Augusta, per sottoporsi a una visita specialistica dal professor Boenisch, lo stesso che lo ha operato due volte nel 2010 al menisco e al crociato dopo il gravissimo infortunio al ginocchio destro rimediato dal giocatore in allenamento costringendolo ad un anno di stop. Jovetic, finora protagonista di una stagione da incorniciare con 12 reti in 17 gare da lui giocate, ha accusato gonfiore sabato al termine della rifinitura per la trasferta di Parma poi rinviata per neve. Il montenegrino aveva saltato giovedì per motivi precauzionali la consueta partitella d'allenamento per una contusione alla caviglia sinistra. Ma all'indomani si era allenato regolarmente e così pure sabato, tanto che la sua disponibilità per Parma non era stata messa in dubbio: però il fastidio alla caviglia, i terreni di gioco particolarmente duri di questo periodo oltre alla lunga inattività abbinata alla grande voglia del giocatore di recuperare il tempo perduto, secondo quanto sostengono nel clan viola, avrebbero provocato un po' di sovraccarico e infiammazione in un ginocchio comunque da seguire sempre attentamente. Per questo già nei giorni scorsi l'attaccante ha effettuato una serie di accertamenti che, rende noto la società, non hanno evidenziato problematiche di rilievo. Per meglio cautelarsi il club ha comunque deciso di anticipare il controllo in Germania già in programma tra qualche tempo: l'esito è stato positivo, tanto che l'attaccante sarà in campo contro il Napoli, match in programma venerdì al Franchi.