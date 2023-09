GASPERINI, Potevamo non perdere. Siamo disattenti

FirenzeViola.it

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Fiorentina-Atalanta: "Ci sono state disattenzioni che hanno cambiato il corso di una partita che stavamo affontando bene. Anche nel precampionato c'erano: è normale che poi con queste disattenzioni ti portano alla sconfitta"

Nella pausa del secondo tempo lei cercava l'anima dei giocatori.

"Noi non sappiamo ancora che anima abbiamo. Non sappiamo se siamo feroci o siamo così... Avevamo delle occasioni dove dovevamo esser più cattivi. Speriamo che l'Europa ci possa aiutare, anche se non vorrei che poi accantoniamo il campionato. Sia stasera che contro il Frosinone si poteva non perdere".



Che ne pensa di De Keteleare?

"De Kateleare ha dimostrato di avere qualità. Sia per lui che per Scamacca vale il discorso dell'anima. Ci sono squadre che giocano con una voglia pazzesca e portano a casa il risultato".

Ci sono delle vostre colpe?

"Assolutamente si, soprattutto in fase difensiva. Su dei cross molto prevedibili siamo stati ingenui e sul primo ol non ci siamo nemmeno schierati come facciamo solitamente"

Stava sostituendo Lookman prima del gol?

"No, stava uscende De Keteleare. Dopo il gol ho messo Scamacca e Pasalic con cui potevamo ripartire. Se avessimo tenuto c'erano le condizioni ma praticamente ci siamo fatti un terzo gol da soli".



Scamacca è partita dalla panchina per l'Europa?

"Scamacca non ha avuto una buona settimana. Inoltre l'ho deciso per cambiare anche l'assetto. Abbiamo tanti giocatori, l'importante è essere decisivi".