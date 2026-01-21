Gasperini non ci sta: "Il divieto di trasferta penalizza la passione delle persone"
(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Questo è l'eterno problema: per pochi vengono penalizzati in migliaia. E' chiaro poi che certe situazioni come quelle in autostrada non le voglia nessuno. Non fanno parte dello sport e del calcio. Rispetto anni indietro ne succedono di meno, ma poi i provvedimenti sono questi". Lo ha detto Gian Piero Gasperini, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Stoccarda commentando il divieto di trasferta per i tifosi romanisti e della Fiorentina a seguito degli scontri in autostrada tra ultras. "Dispiace, poi non so se sia la pena migliore per risolvere. Per quanto mi riguarda no, perché penalizzi la passione di migliaia di persone". (ANSA).
