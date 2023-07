GARCIA, Kim andrà via, Osimehn no. M. Lopez...

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Il neo tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro. Inevitabili le domande di mercato: "Vorrei tenere tutti i giocatori anche se sappiamo che Kim non sarà più con noi. Ci sono alcuni profili che si possono aggiungere alla rosa per aiutarci su alcuni parametri. Ho inserito anche tanti giocatori giovani della Primavera con la speranza che rimangano con noi. Farò un nome: Maxime Lopez. L'ho fatto esordire io, quando nessuno lo conosceva ma si è allenato con me mostrando qualità e personalità. Però non raggiungerà la nostra squadra perché non è il profilo che cerchiamo. Io leggo i giornali e vi ringrazio: perché a volte ci date delle idee di mercato"

Su Osimemhen: "Ho già sentito Osimhen. Non so cosa dice sui social, non ci vado spesso. Ma se ha dichiarato amore per il Napoli posso assicurarvi che resterà. È felice con noi, vuole fare grandi cose".