GALLI, Vicario? Avevo dubbi per l'età: ora attenzione

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - "Ho grande stima e fiducia nell'uomo Pioli: se fa delle scelte, le pondera. Se ieri sera ha deciso di non schierare Leao all'inizio, si vede che c'è qualcosa di cui non è convinto, perché Stefano è sempre stato al fianco dei propri calciatori, ci ha sempre messo il petto. Probabilmente c'è una situazione che non lo rassicura. Io vedo Leao un po' sempre con la testa alta, assume certi atteggiamenti, come se ti facesse un piacere a giocare. Poi, non so la forma fisica e mentale: è uscito dal Mondiale come se potesse diventare una star assoluta, anche se non è mai stato titolare col Portoganno. Forse ha perso un po' di autostima, ma deve ritrovarla, facendo cose importanti anche in allenamento. Vederlo mentre fa il riscaldamento, ti monta la rabbia. Questo penso lo vedano anche gli altri, al di là del talento, che è sotto gli occhi di tutti". Sull'estremo difensore dell'Empoli, Guglielmo Vicario, l'ex portiere Giovanni Galli sottolinea che "merita tanta attenzione". Poi, aggiunge: "E' arrivato tardi, perché molto spesso ha fatto il secondo ma, quando gli è stata data un'opportunità a Empoli, questo ragazzo è esploso, partita dopo partita. Dopo il primo anno sembrava dovesse essere acquistato da squadre importanti e a cifre importanti, avevo dubbi per l'età, ma la seconda stagione è meglio della prima". "Sul Napoli mi sono convinto dopo la partita persa a San Siro il 4 gennaio scorso contro l'Inter, perché una squadra che mette in campo cinque attaccanti - come ha fatto Spalletti nel finale - e continua a giocare, cercando magari l'imbucata come si fa in allenamento, senza buttare mai il pallone... Questo mi ha dato la convinzione del gioco e della capacità di sapere dove può arrivare. Il Napoli mi ha convinto, è una squadra troppo in salute". (ANSA).