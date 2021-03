GALANTE, Quarta migliorerà. Biraghi è completo

Intervenuto su vari temi, tra cui la fiorentina, Fabio Galante, direttore sportivo ed ex giocatore del Genoa, ha parlato così: “Giocare senza pubblico? Penso che siano i fattori. Con il pubblico tani risultati verificatisi in quest’ultimo anno, non sarebbero andati a finire in questo modo. E molti giocatori ne risentono, lo vedi anche da i gol che arrivano per situazione di deconcentrazione e attenzione. Senza pubblico, secondo me, il rendimento cala. Difesa della Fiorentina? Quando si parla di questo reparto, questo non funziona se la squadra non giro. Vi faccio un esempio: Samuel. Soprannominato “Il muro”, a Madrid non faceva che prendere gol, perché il Real giocava con quattro attaccanti. La squadra prende troppi gol, ma se non viene aiutata dagli altri, può far poco. Come difendo anche gli attaccanti che non fanno gol, perché spesso non sono nelle condizioni di calciare in porta. Quarta? Parliamo di un calciatore giovane, quindi ha grandi margini di miglioramento. Dipenderà da come viene inserito. Se in difesa ho due difensori alti, uno basso e rapido va benissimo. Vale lo stesso per Quarta. Finora ha sfruttato alla grande le occasioni che ha avuto. Vediamo anche il suo miglioramento nei prossimi anni. Biraghi involuto? In tante partite ha dimostrato di avere piede e corsa, è anche migliorato in fase difensiva. È un giocatore completo e ha tutto per imporsi. Ma se si pensa alle partite che ha fatto, ora per un motivo o per un altro è calato. Lo conosco, può dimostrare di essere forte”.