GAGLIARDINI, Anche il Watford sul centrocampista

In casa Inter resta da valutare la posizione di Roberto Gagliardini in questi ultimi giorni di mercato. Tuttosport scrive che il centrocampista ex Atalanta interessa, come noto, a Torino e Fiorentina. Tuttavia c'è anche il Watford sulle tracce del calciatore classe '94. In questa stagione, Gagliardini ha collezionato dieci presenze con due gol in campionato oltre una presenza in Coppa Italia.