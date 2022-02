G. SPORTIVO, Stangata Roma. Milenkovic 1 turno

Il Giudice Sportivo della Serie A ha emesso le decisioni in merito alla 26esima giornata di Serie A. Stangata alla Roma e a José Mourinho che oltre a prendere due giornate di squalifica riceve anche una multa da 20mila euro. Ma non solo: Tiago Pinto è stato squalificato fino all'8 marzo "per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce gli spogliatoi, affrontato in maniera irruenta l'Arbitro e, pur trattenuto dal proprio Allenatore, indirizzato allo stesso gravi insinuazioni; sanzione ridotta per aver presentato in un secondo momento formalmente le scuse al Direttore di gara, accettate dal medesimo; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura federale". 5mila euro anche al preparatore Rapetti per ingiurie alla panchina avversaria e affermazioni blasfeme, due turni a Nuno Santos, preparatore dei portieri.

Per quanto riguarda la Fiorentina, confermata la squalifica di un turno a Nikola Milenkovic per somma di ammonizioni.