G. SPORTIVO, Due turni di squalifica per Benassi

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo della Lega di Serie A in merito al 21° turno di campionato. Mini stangata per Marco Benassi: il centrocampista della Fiorentina salterà 2 giornate a causa dell'espulsione e della diffida attivata dal primo giallo ricevuto da Chiffi contro il Chievo Verona. Stessa sanzione per Politano, per aver rivolto espressioni ingiuriose verso l'arbitro. Una giornata invece a Barella, Ruiz, Mattiello, Cassata, Cristante, Nzonzi, Petagna, Milinkovic-Savic, Praet, Rolon e Helander.