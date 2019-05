G. SPORT., Nove squalificati e maxi-multe all'Atalanta

Nessun provvedimento per la Fiorentina e per i suoi tesserati. E' questo il verdetto del giudice sportivo dopo l'ultima giornata di campionato. Il giudice sportivo ha invece fermato per una giornata Domenico Berardi e Francesco Magnanelli, del Sassuolo (multati di 5mila e 1500 euro rispettivamente), Perucchini dell'Empoli e Keita Balde dell'Inter. Tra i giocatori non espulsi, Bakayoko, Depaoli, Iicic, Pajac e Perisic salteranno la prossima giornata di campionato. Multe per diversi club: 10mila euro ad Atalanta e Sassuolo per responsabilità oggettiva per la rissa che si è verificata (Raimondi dello staff tencico sanzionato con 12mila euro per aver dato uno schiaffo alla nuca ad un calciatore avversario), 3mila ancora all'Atalanta e 2mila alla Roma