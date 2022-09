G. SPORT, Di Maria out due turni. Per i viola fermato...

Due giornate di stop per Angel Di Maria. L'attaccante della Juventus, espulso in occasione del match perso contro il Monza, salterà le sfide di campionato contro Bologna e Milan "per avere - notifica il Giudice Sportivo - al 41° del primo tempo, in reazione ad un fallo subito durante un’azione di giuoco, colpito con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze lesive".

Squalifica per una gara anche per Brozovic e per i tecnici Mourinho e Sarri, mentre per quanto riguarda la Fiorentina c'è stata la terza ammonizione per Amrabat, la prima invece per Barak, Bonaventura e Mandragora. 15mila euro di multa, infine, per il Milan a causa di un coro "insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria".

Restando alla Fiorentina, è stato squalificato il fisioterapista Filippo Nannelli per un turno, espulso durante la gara con il Verona per ‘avere, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale’, come ha scritto l'arbitro