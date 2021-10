G.SPORT., 2 turni a S. Bastoni e Acerbi, Jack in diffida

Per quanto riguarda le sanzioni comminate dal giudice sportivo ai tesserati, ci sono solo due squalificati, entrambi però per due giornate: da segnalare infatti i due turni e un'ammonizione ad Acerbi della Lazio per aver rivolto all'arbitro "epiteti insultanti ed offensivi" e le due giornate più 6mila euro di ammenda a Simone Bastoni dello Spezia per una gomitata ad un avversario. Per quanto riguarda i tesserati della Fiorentina, quarta ammonizione per Bonaventura che entra in diffida mentre il tecnico Italiano ha rimediato la sua prima ammonizione così come Pioli; seconda ammonizione invece per