G. DI MARZIO, Viola come una laurea per il Napoli

Mister Gianni Di Marzio ha presentato la sfida di domenica pomeriggio al Franchi tra Fiorentina e Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "E' un test importante per il Napoli, come una tesi di laurea. Trovi una squadra molto in forma, che sta facendo un calcio di grande intensità e che deve gestire tutto l'entusiasmo che ha dato Italiano. La Fiorentina ha un grande potenziale tecnico. E' davvero un test importante".