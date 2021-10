G. DI MARZIO, DV9? Memoria corta. Andrà alla Juve

Gianni Di Marzio, ex allenatore e grande esperto di calcio, si è così espresso sulla questione relativa al non-rinnovo con la Fiorentina di Dusan Vlahovic: "Tempo fa eravamo sia allenatori che, addirittura, direttori sportivi, trattavamo i giocatori che sceglievamo... Corvino andò direttamente in Serbia e lo prese a 17 anni. Dandogli anche uno stipendio molto importante. Poi è venuto in Italia come extracomunitario, occupando dunque un posto per la prima squadra. Tutte queste cose, Vlahovic, le ha dimenticate".

Cosa consiglierebbe a Commisso?

"Gli direi di scegliere se suicidarsi tenendolo fuori - e io lo avrei fatto anche con Donnarumma - oppure no. Ma se si ha a cuore la squadra e la si vuol far andare bene, Vlahovic deve scendere in campo. Però questa esperienza va ricordata. Per me andrà alla Juve, è inutile che ci giriamo intorno. Fossi un dirigente viola, mi girerebbero le scatole. Dopo tutto ciò che gli è stato dato, ora non rinnova il contratto. Qualche anno fa avrebbe rinnovato subito... Ora invece si lava le mani dicendo che deve parlare col suo procuratore".

Qualcosa deve cambiare...

"I vertici del calcio si devono rimboccare le maniche, non si può andare avanti così. Comandano i procuratori, così i giocatori ti prendono per il collo chiedendo sempre più soldi. Poi quando si sentono i numeri bisogna pensare al lordo, che è sempre il lordo".