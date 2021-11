FREITAS, DV9 ha una personalità mai vista a 21 anni

Carlos Freitas, ex direttore sportivo della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato di Dusan Vlahovic, attaccante che lui e Corvino acquistarono dal Partizan Belgrado. Di seguito le sue dichiarazioni:

Chi lo prende ora fa un affare.

"(Ride, ndr). Io e Corvino lo portammo alla Fiorentina per 1,7 milioni. La prima volta che l’ho visto aveva 16 anni, giocava nel Partizan ed era già una punta mancina alta un metro e 90. 'Questo va preso immediatamente', pensai. E infatti pur di acquistarlo occupammo uno slot da extracomunitario".

Pioli lo ha sempre stimato.

"Ricordo una partita a Reggio Emilia contro il Sassuolo, 3-3. Lasciò fuori Simeone per far giocare Vlahovic. Ci credeva parecchio anche lui".

Dove lo vede in futuro?

"In una big europea. Se Dusan fosse andato in Olanda o in Austria, magari al Salisburgo come Haaland, avrebbe segnato 30 gol e fatto lo stesso percorso di Erling. Qualche giorno fa ha giocato a Lisbona contro il Portogallo. Un ventunenne con una personalità così non l’ho mai visto, è destinato a fare grandi cose".