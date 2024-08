FRANCHI, Prove di collaudo e sicurezza: il punto

Sul fronte stadio, stanno andando avanti gli interventi necessari per ospitare la prima partita in casa della Fiorentina che come noto continuerà a giocare al Franchi anche durante i lavori di restyling che al momento riguardano la curva Fiesole e le parti adiacenti di tribuna e Maratona. Il 22 infatti la squadra viola ospiterà gli ungheresi del Puskas per l'andata dei playoff di Conferenze mentre il 25 sarà il Venezia a giocare nell'impianto fiorentino.

Per questo al Franchi in questi giorni sono in fase di conclusione le prove funzionali degli impianti elettrici e antincendio, che sono stati adeguati alla nuova configurazione; inoltre sono in corso di conclusione le prove di collaudo delle strutture di separazione tra cantiere e area spettatori.

Tutti gli interventi necessari saranno completati nei tempi utili per la prima partita in casa e sempre entro lo stesso giorno sarà completata anche l’installazione dei bagni aggiuntivi per la Maratona, necessari in quanto una parte dei bagni sono rimasti all’interno dell’area di cantiere.