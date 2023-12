FRANCHI, I prezzi dei biglietti per Fiorentina-Torino

FirenzeViola.it

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha annunciato che da ieri sono in vendita i biglietti per la gara di venerdì 29 dicembre col Torino. Questo il comunicato (in calce all'articolo la tabella prezzi):

Venerdì 29 Dicembre alle ore 18:30 la Fiorentina sfida allo stadio Franchi il Torino. Vi aspettiamo tutti allo stadio per sostenere la nostra squadra nell’ultima partita casalinga dell’anno.

I biglietti saranno, in vendita da mercoledì 20 dicembre alle ore 15.00 fino alle ore 23:59 di giovedì 28 dicembre.

Disponibili per questa gara le tariffe scontate:

RIDOTTO UNDER 6 (in TUTTI i settori dello stadio, Curva Ferrovia Omaggio) riservato a tutti i nati a partire dal 01/01/2018, acquisto consentito solo con biglietto a tariffa INTERO

UNDER 14 (in TUTTI i settori dello stadio ad eccezione della Tribuna Vip e Onore, Curva Ferrovia Omaggio) riservato a tutti i nati a partire dal 01/01/2010, acquisto consentito solo con biglietto a tariffa INTERO

Inoltre, nel settore Curva Ferrovia è attiva la promo GENERAZIONE VIOLA che consente l’acquisto scontato di un minimo di 2 biglietti fino ad un massimo di 4

Per questa gara è sempre attiva la promozione per gli Abbonati al campionato, con la tariffa PROMO ABBONATO (sia per Abbonanti PRO che EASY)

Per questa gara il cambio nominativo sui biglietti non è consentito