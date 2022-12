FRANCHI, Festa settore giovanile con Barone e Biraghi

Giornata di festa oggi per tutto il settore giovanile della Fiorentina che, assieme anche alle ragazze viola, si è ritrovato al Franchi per stare tutti insieme. Con loro, oltre alla mascotte Lorenzo il Leone, anche Joe Barone e i calciatori della prima squadra Biraghi, Bianco e Parisi della Fiorentina Fiorentina femminile a cui si è aggiunta anche l'allenatrice, Patrizia Panico che ha parlato ai ragazzi della scuola calcio viola. Per i presenti, come mostrano le immagini pubblicate dalla stessa Fiorentina, anche un piccolo campetto per divertirsi insieme.