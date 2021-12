FRANCHI, Domenica l’ultima del 2021, il bilancio

Alle 14 e 30 di domenica 19 dicembre il Franchi chiuderà i battenti fino al prossimo anno: lo stadio della Fiorentina è diventato nell’ultimo periodo un fortino per gli uomini di Vincenzo Italiano, ma il rendimento in casa dei viola non è stato sempre così brillante nel 2021. Dal primo gennaio scorso sono state giocate 22 partite nell’ex Comunale ed il bottino parla di 12 vittorie, 3 pareggi ed 8 sconfitte.

Uno score che risente decisamente del pessimo inizio di 2021 dei viola allenati prima da Cesare Prandelli e poi dal rientrante Beppe Iachini. Se infatti teniamo in considerazione solo le partite giocate al Franchi sotto la guida tecnica di Italiano, il bilancio è più che positivo: 8 vittorie e 2 sconfitte nei primi 10 incontri casalinghi del tecnico ex Spezia (due di questi, entrambi vincenti, arrivati in Coppa Italia); la Fiorentina sta inoltre cavalcando una striscia aperta di 6 vittorie consecutive tra le mura amiche, cinque delle quali in campionato. In queste ultime cinque partite i gigliati hanno sempre segnato almeno 3 reti: in campionato, in 8 gare, sono 21 le reti viola al Franchi, un numero che fa della Fiorentina il terzo miglior attacco casalingo dopo Inter (24) e Lazio (22). Contro il Sassuolo, nel lunch match di domenica, la Fiorentina cercherà quindi il settimo successo consecutivo in casa (sesto in campionato), per continuare un rendimento positivo che, non può essere un caso, è iniziato dalla ritorno dei tifosi viola allo stadio.