FOTO, Un giovanissimo De Gea con Nadal: "Orgoglio del Paese"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rafa Nadal ha annunciato l'addio al tennis e molti sono stati gli attestati di stima dei tanti fan, compresi quelli più famosi, come il portiere viola spagnolo, David De Gea. Dopo averlo già celebrato ieri, oggi ha postato una foto di lui e Nadal, giovanissimi, in posa, con la frase: "Fin da piccolo guardandoti giocare, mi hai fatto innamorare dello sport. Uno dei migliori di sempre e hai reso orgoglioso il nostro paese. Congratulazioni per la carriera incredibile. Il miglior sportivo del nostro paese! Grazie a te mi sono innamorato di questo sport. Il tennis non sarà mai più lo stesso senza di te".