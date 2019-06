FOTO, Rimpatriata di ex viola a Firenze

Tempo di vacanze per molti giocatori e così molti ex viola si sono ritrovati a Firenze per una rimpatriata a base di asado. Gonzalo Rodriguez è infatti appena rientrato dall'Argentina insieme alla moglie fiorentina Martina e al figlio ed ha così approfittato per rivedere gli ex compagni uruguaiani alla Fiorentina Cristoforo e Maxi Olivera, in vacanza a Firenze dove tra l'altro ta luglio orneranno in assenza di operazioni di mercato. Ecco la foto di gruppo postata dall'ex capitano su Instagram.