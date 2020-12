In attesa di vederlo tornare ad incidere, determinare e segnare anche in partita, Franck Ribery per il momento incanta tutti in allenamento. Sulle pagine Instagram della Fiorentina, infatti, si può vedere un breve video di un suo gol messo a segno nel corso dell'allenamento: dribbling ad evitare due avversari e destro che si insacca sotto l'incrocio.