FOTO, Mancini jr: "Sognalo, credici e... ottienilo!"

Andrea Mancini, come detto, lavorerà nella squadra mercato a fianco del ds viola Daniele Pradè (LEGGI QUI). Il figlio dell'attuale ct della Nazionale azzurra, ex giocatore dei NY Cosmos di Rocco Commisso, ha pubblicato su Instagram una foto con tanto di didascalia riferita alla sua nuova avventura a Firenze: "Dream it.. Believe it .. Achieve it!", che tradotto in italiano significa: "Sognalo.. Credici .. Ottienilo!".

Di seguito il post originale: