FOTO, Bonaventura e i soprannomi ai compagni

Questa mattina c'è stato l'ultimo allenamento del 2021 da parte della Fiorentina con l'immancabile e sentitissima sfida dell'anno tra i viola. A vincere la squadra di Jack Bonaventura che oltre ad esultare con la frase "Che il nuovo anno sia pieno di vittorie schiaccianti come quella di oggi" tagga i compagni di avventura nella foto di gruppo. Con tanto però di soprannomi per tutti. Così Terzic è il brasiliano dei Balcani, Nastasic The wall, Duncan Everywhere, Odriozola Usain Bolt, Kokorin è il bomber, Rosati la Saracinesca. Mentre sfugge alla foto Milenkovic "Dove sei?" gli scrive il compagno. Un modo carino per salutare il 2021 in allegria e fare gruppo.