FOSCHI, Ho paura per la Fiorentina. Commisso...

L'ex direttore sportivo, tra le altre, di Cesena e Palermo, Rino Foschi è intervenuto così per analizzare le vicende in casa viola: "Alla Fiorentina viene puntato il dito contro cose che non esistono, si perde solamente tempo. Il gruppo è lo spogliatoio, ma deve esserlo anche fuori. A Firenze non c'è niente, mi sembra che dalle interviste che sento tutti vengono dentro la rete e così non ne esci. La non convinzione di un presidente, la non convinzione di chi va in campo... Iachini era inutile mantenerlo se non si rispettano le caratteristiche che ha. Sono cose che da fuori è facile fare il professore, ma adesso non si capisce chi può avere ragione. Commisso parla solo dello stadio, chiacchiere... Ho paura, a Firenze mi preoccuperei. A Palermo ho fatto 8 anni con Zamparini che mi stava molto addosso però c'era un confronto, mentre ora ho paura. Se i calciatori sbagliano 5 passaggi di fila bisogna accorgersi del perché. Prandelli ha avuto avventure e disavventure, ma lo spogliatoio va anche saputo gestire perché in questo momento sta succedendo qualcosa di stranissimo anche all'Atalanta, ma sono bravi e la sapranno gestire".