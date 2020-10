FORTUNATO, Chiesa? Non è da Champions

L'ex giocatore e allenatore Daniele Fortunato ha parlato a Stadio Aperto in onda su TMW Radio anche dell'operazione Chiesa: "Credo che non l'avrei fatta al posto loro. Non perché non sia un buon giocatore, ma più che altro perché la Juventus non può puntare solo allo Scudetto ma deve vincere in Europa. L'Italia, per esempio, ha un buon impianto di gioco però i vari Chiesa, Belotti e Immobile li vedo come giocatori adatti al contesto nazionale, non profili internazionali. Calciatori che all'estero non danno quanto in Italia. Chiesa è tra i migliori giocatori italiani ma non lo vedo importante in Champions. Lo stesso Immobile, Scarpa d'Oro, all'estero sembra un altro. Chiesa dovrà dimostrare in Champions League, e penso sarà più difficile esprimere il suo valore. Quelli come Ronaldo fanno gol dappertutto: quelli sono i grandi campioni. Questi altri no, anche lo stesso Belotti non mi dà l'impressione di essere così decisivo".