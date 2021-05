FONSECA, Penso solo a finale di stagione, non altro

Alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa spiegando anche come troverà nuovi stimoli in questo finale di stagione: "Io sono un professionista, amo il calcio. Voglio esser sempre un professionista. Sono motivato fino alla fine della stagione, non penso oltre. Penso che qui tutti noi dobbiamo essere professionisti e difendere la Roma con la stessa motivazione. Consigli alla società? Io sono l'allenatore. Sono focalizzato solo sulle partite da qui alla fine della stagione. Non devo dare consigli alla società".