FLORENZI, Interesse viola, intanto lui si allena da solo

Alessandro Florenzi è tornato a Roma da separato in casa: secondo quanto riportato da Il Romanista il calciatore, protagonista con la Nazionale italiana di Mancini del trionfale Europeo, è tornato oggi nella capitale dopo le vacanze. Chiusa l'esperienza in prestito al Paris Saint Germain Florenzi è tornato a Trigoria, dove si è allenato oggi, lontano dal gruppo squadra che è impegnato in tournèe in Portogallo. Il classe '91 ha infatti declinato la proposta fatta qualche giorno fa da Josè Mourinho, che gli aveva proposto di aggregarsi al gruppo in Algarve. Florenzi sembra quindi destinato a lasciare i giallorossi: su di lui c'è l'interesse della Fiorentina, ma occhio anche ad Atletico Madrid e Lione.